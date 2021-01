TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 28 gennaio 2021

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, giovedì 28 gennaio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre con il poker della Juventus di Andrea Pirlo alla Spal nei quarti di finale di Coppa Italia. A segno, per i bianconeri, Álvaro Morata su rigore, poi Gianluca Frabotta (primo gol tra i ‘grandi’), Dejan Kulusevski e Federico Chiesa. Nella doppia semifinale, l’avversaria sarà l’Inter.

In alto, sotto la testata, si parla del primo squillo del calciomercato del Torino: preso Antonio Sanabria, ex Genoa e Roma, dal Betis. Nei riquadri verticali, poi, si parla di Atalanta-Lazio 3-2: ‘Dea‘ terza semifinalista nella coppa nazionale. Inoltre, ancora spazio alla lite tra Zlatan Ibrahimović e Romelu Lukaku: scopriamo perché il belga ce l’ha con lo svedese.

Interviste, infine, a Germán Pezzella (Fiorentina) e Lennart Czyborra (Genoa). GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>