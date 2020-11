TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 20 novembre 2020

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, venerdì 20 novembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina dedica la sua prima pagina a Cristiano Ronaldo. Assenti Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, domani in occasione di Juventus-Cagliari sarà proprio CR7 il capitano bianconero. In alto, sotto la testata, si parla invece di Inter-Torino di domenica e della sfida tra i due bomber Romelu Lukaku ed Andrea Belotti.

Quindi, nel riquadro verticale, l’intervista esclusiva con Sam Lammers dell’Atalanta, l’ingresso dei fondi di investimento nel nostro calcio ed il rinnovo di Pep Guardiola con il Manchester City fino al 30 giugno 2023.

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>