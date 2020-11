Calciomercato – Manchester City, Guardiola rinnova fino al 2023

Ultime Notizie Calciomercato News: Guardiola rinnova

CALCIOMERCATO NEWS – Ufficiale. Pep Guardiola ha firmato il rinnovo di contratto con il Manchester City fino al 2023. L’annuncio è arrivato dal club inglese attraverso i propri canali social: “Il viaggio continua”.

Guardiola, inoltre, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Qui mi vogliono bene da sempre. Città, giocatori, tifosi, persone di Manchester. Da allora abbiamo ottenuto molto insieme, segnato tanto, vinto partite e diversi trofei. Siamo tutti molto orgogliosi di quanto fatto. Avere quel tipo di supporto è la cosa migliore che un manager possa avere. Ho tutto ciò che desidero per fare bene il mio lavoro, possiamo migliorare ancora e la sfida sarà proprio questa, continuare a farlo. Inoltre sono onorato dalla fiducia che il proprietario, il presidente, Ferran e Txiki hanno riposto in me per continuare per altri due anni".