TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 19 marzo 2021

Questa la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 19 marzo 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla delle mosse di calciomercato della Juventus. I bianconeri vogliono più italiani nel proprio futuro: assalto a Manuel Locatelli ed Emerson Palmieri, potrebbe tornare Moise Kean, mentre si tengono in osservazione Jorginho e Nicolò Zaniolo.