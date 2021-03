TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 18 marzo 2021

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 18 marzo 2021. Queste tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Questa la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 18 marzo 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la grande rimonta del Torino di Davide Nicola sul Sassuolo di Roberto De Zerbi. I granata battono gli ospiti 3-2 allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' grazie a tre gol negli ultimi 15' ed alla doppietta del ritrovato Simone Zaza.

In alto, sotto la testata, il sondaggio del quotidiano torinese su cosa dovrà fare la Juventus nella prossima stagione: attenzione, in particolare, al destino di Cristiano Ronaldo. Quindi, spazio a Milan-Manchester United, ritorno degli ottavi di finale di Europa League, con il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimović.