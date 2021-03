Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (18/03/2021)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, lancia un appello al Milan di Stefano Pioli: dopo l'eliminazione di tutte le squadre italiane dalla Champions League, serve un giovedì da leoni in Europa League. I rossoneri, alle ore 21:00, riceveranno a 'San Siro' il Manchester United per il ritorno degli ottavi di finale partendo dall'1-1 di 'Old Trafford'. Recupera anche Zlatan Ibrahimović. Giocherà anche la Roma, ore 18:55, a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk, ma i giallorossi partono da tre reti di vantaggio. Rimonta, da 0-2 a 3-2, per il Torino di Davide Nicola sul Sassuolo di Roberto De Zerbi nel recupero di Serie A, mentre all'Inter si teme un focolaio CoVid_19: dopo Danilo D'Ambrosio, trovato positivo anche Samir Handanović.