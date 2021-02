TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 17 febbraio 2021

Tuttosport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, mercoledì 17 febbraio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre con la carica di Cristiano Ronaldo, leader della Juventus che, questa sera alle ore 21:00, scenderà in campo ad Oporto contro i padroni di casa per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Sotto la testata, invece, la questione che ha investito la Lazio di Claudio Lotito. Il Presidente del club romano deferito perché la squadra avrebbe violato il protocollo CoVid: i biancocelesti rischiano una penalizzazione, con punti in classifica in più per Torino e Juventus (avversarie delle gare ‘incriminate’).

Mentre Jošip Iličić devolve il premio 'Gasco' all'ospedale di Bergamo, gode ancora lo Spezia per la vittoria sul Milan: intervista esclusiva con il tecnico dei liguri, Vincenzo Italiano.