TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 15 febbraio 2021

Tuttosport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, lunedì 15 febbraio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre con “l’Inter che scappa”. I nerazzurri, battendo 3-1 la Lazio a ‘San Siro‘, hanno infatti operato il sorpasso sul Milan. Ora sono a 50 punti contro i 49 dei rossoneri. Dietro le milanesi, è bagarre, con la Roma a 43 punti dopo il 3-0 contro l’Udinese, quindi la Juventus a 42 (con una gara in meno). Infine, Lazio, Atalanta e Napoli (con una gara in meno) a 40. Che campionato!

In basso, si parla dell’avvicendamento ai vertici dell’Associazione Italiana Arbitri. Dopo 12 anni di presidenza di Marcello Nicchi, ora è il turno di Alfredo Trentalange. Intanto, in casa Torino, si invocano al più presto le reti di Antonio Sanabria, prelevato a gennaio dal Betis: non ha ancora debuttato causa CoVid_19. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>