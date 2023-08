Milan, Pioli: “Vogliamo essere protagonisti in Italia e in Europa”

Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato al termine di Monza-Milan , prima edizione del 'Trofeo Silvio Berlusconi' disputatosi ieri sera all'U-Power Stadium e vinto ai calci di rigore dai rossoneri dopo l' 1-1 dei tempi regolamentari. Le dichiarazioni di Pioli sono state riportate, in parte, da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Milan, il commento di Pioli dopo il 'Trofeo Silvio Berlusconi'

«I nuovi acquisti sono di livello. Giovani, ma già formati, sono contento. Ci sono 6 o 7 club che partono per vincere o arrivare tra le prime 4. Noi siamo tra questi. Vogliamo essere protagonisti in Italia e in Europa», ha spiegato Pioli, che ha quindi confermato quanto aveva detto anche Rafael Leão: «La società sta portando grandi giocatori, siamo più forti. Chi è arrivato ha alzato il livello». Milan, c'è una novità sul nuovo centrocampista >>>