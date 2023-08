Calciomercato Milan – Assalto a Domínguez: con o senza Krunic

Nicolás Domínguez obiettivo di calciomercato del Milan per il centrocampo. Qualunque sia il futuro di Rade Krunic, richiesto in Turchia

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, si è soffermato su Nicolás Domínguez, classe 1998, centrocampista argentino del Bologna il cui contratto con i rossoblu scadrà il prossimo 30 giugno 2024. Il giocatore sudamericano, campione del mondo in Qatar con l'Albiceleste a fine 2022, interesserebbe al Diavolo come rinforzo a metà campo a prescindere da un'eventuale cessione di Rade Krunic al Fenerbahçe.

Il quotidiano torinese, infatti, ha sottolineato come il reparto mediano del Milan, ad oggi, sia numericamente 'corto'. Ruben Loftus-Cheek, lo stesso Krunic e Tijjani Reijnders sono i titolari; Yunus Musah e Tommaso Pobega i ricambi. Poi c'è Ismaël Bennacer, ma è attualmente infortunato e, probabilmente, non si rivedrà in campo prima di febbraio 2024. Qualora Krunic dovesse insistere nel chiedere la cessione in Turchia, si aprirebbe un buco enorme in mezzo.