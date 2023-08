“Trofeo Silvio Berlusconi”: tributo di Monza e Milan per l’ex presidente

Stasera, 8 agosto 2023, andrà in scena la gara valevole per il Trofeo Silvio Berlusconi: si affronteranno Monza e Milan

Stasera, martedì 8 agosto 2023, andrà in scena la gara valevole per il primo trofeo Silvio Berlusconi tra Monza e Milan alle ore 21:00. Lo scontro, che verrà trasmesso su Canale 5, è un'iniziativa di entrambi i club per omaggiare l'ex presidente, scomparso il 12 giugno all'età di 86 anni.