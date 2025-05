Tra Casa Milan e San Siro un sabato a nervi tesi per i rossoneri

'Tuttosport' questa mattina in edicola ha ricordato come oggi, 24 maggio, non sia tanto il giorno di Milan-Monza, 38^ e ultima giornata della Serie A 2024-2025, quanto un vero e proprio sabato a nervi tesi per chi ama i colori rossoneri. Nel pomeriggio, infatti, alle ore 17:00, la Curva Sud Milano, cuore del tifo organizzato milanista, insieme ai Milan Club, si ritroverà nel piazzale antistante 'Casa Milan', sede del club rossonero in Via Aldo Rossi.