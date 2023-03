Tottenham, settimana disastrosa: segnali per il Milan

Tottenham, pessima settimana in vista del Milan

La settimana che precede la Champions League, si legge, non è particolarmente fortunata per il Tottenham Hotspur. Prima della sfida d'andata contro il Milan erano arrivati i quattro schiaffi del Leicester, a pochi giorni dalla partita di ritorno da giocare a Londra invece è bastato un solo colpo ben assestato da parte del Wolverhampton che ha portato a casa una vittoria di assoluto prestigio. In realtà a essere maledetta per gli Spurs è stata l'intera settimana, cominciata con l'uscita agli ottavi di finale della FA Cup per mano dello Sheffield, la prima delle due batoste arrivate nel giro di una manciata di giorni. E ovviamente questo non è il modo migliore per avvicinarsi agli ottavi di finale contro il Milan, dove il Tottenham è chiamato alla rimonta dopo l'1-0 subito nell'andata di San Siro. La partita contro il Milan sarà decisiva ma, proprio come alla vigilia dell'ultimo incontro, l'umore attorno all'Enfield Training Centre non è dei migliori.