Tottenham-Milan, parlano Shevchenko e Kalulu. Pioli affronta Conte

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola oggi, mercoledì 8 marzo 2023. Ma anche nel corso della mattinata sono emerse novità sull'attualità rossonera. Le parole di Pierre Kalulu e Andriy Shevchenko in vista del match contro il Tottenham, ma anche la sfida tra Antonio Conte e Stefano Pioli. Senza dimenticare il dubbio tra Malick Thiaw e Simon Kjaer. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.