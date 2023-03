Tottenham-Milan, ai quarti con merito: Spurs resi inoffensivi

Tottenham inoffensivo, grande Milan

Ieri la squadra di Pioli, si legge, non si è mai distratta, mostrando un’attenzione e un’applicazione non comuni: non ha trovato un’avversaria in buone condizioni, ma non gliene possiamo fare una colpa. I tre speedy defender non hanno cercato avventure lontano dalla porta di Maignan e, nonostante un Leao rivedibile, tutto ha girato nella direzione giusta.