Tottenham-Milan, i giocatori chiave: Maignan torna tra i pali

Tottenham-Milan, torna Maignan

Mike Maignan, si legge, pensa a questa partita da settimane. Maignan è il tipo di uomo che non lavora solo al campo, lavora anche a casa. Quando è tornato, ha cambiato il Milan: contro l’Atalanta ha dato sicurezza, a Firenze è stato il migliore in una serataccia. A 27 anni, non ha gli orizzonti semi infiniti di Tonali e Leao: sa che le occasioni di fare strada in Champions non saranno mille. Finora è sempre uscito ai gironi e all’andata non c’era: è la sua prima partita a eliminazione diretta nella grande Coppa. Pioli gli chiede personalità: nessuno ne ha quanto lui. Tottenham-Milan, Conte contro Pioli: scontro determinante