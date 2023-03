Tottenham-Milan, Conte contro Pioli: scontro determinante

Il Milan si prepara per il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Tottenham. Scontro in panchina tra Conte e Pioli

Il Milan si prepara per il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Tottenham . Scontro in panchina tra Conte e Pioli . Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Tottenham-Milan, sfida tra Conte e Pioli

Antonio Conte e Stefano Pioli, si legge, qui e ora. A Londra, dove spesso i destini si intrecciano e si rivelano implacabili. Sono stati uno di fronte all’altro tredici volte. La percezione di qualcosa che si potrebbe chiudere, anche in base al risultato di Tottenham-Milan. Per il Diavolo di Pioli, che almeno è confortato dall’impacco caldo della vittoria per 1-0 all’andata, arrivare ai quarti, entrare nella zona davvero ostile del torneo, sarebbe un traguardo quasi esistenziale. Per Conte sembra tutto molto meno simbolico. Con i tre scudetti alla Juventus, quello all’Inter, il titolo inglese e la coppa nazionale al Chelsea, l’Europeo in azzurro lasciato incompiuto ma in ogni caso memorabile, ha staccato Pioli di diverse lunghezze quanto a risultati.