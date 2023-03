Tottenham-Milan, il futuro di Conte nella mani rossonere

Nella partita contro il Milan, Antonio Conte, si gioca il futuro sulla panchina del Tottenham. In caso di sconfitta, potrebbe dire addio

Uno scontro anche tra panchine. Il ritorno degli ottavi di Champions League a Londra, vale tantissimo per entrambi gli allenatori: Pioli e Conte puntano molto sulla sfida di stasera. Nella partita contro il Milan , Antonio Conte , si gioca il futuro sulla panchina del Tottenham . In caso di sconfitta, potrebbe dire addio. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport.

Tottenham-Milan, il futuro di Conte nella mani dei rossoneri?

Un eventuale qualificazione dei rossoneri, si legge, avrebbe ripercussioni anche sul futuro di Antonio Conte, attuale tecnico del Tottenham. Qualora il leccese dovesse salutare la Champions già agli ottavi, la strada per il suo ritorno nel nostro calcio rischierebbe di essere tracciata. È tutto nelle mani del Diavolo, che non intende sprecare questa possibilità. Antonio Conte, quindi, potrebbe tornare un'altra volta in Italia, ma prima, c'è la fondamentale partita di stasera.