Torino-Milan, sfida dal sapore Mondiale per Origi e Schuurs | News

L'edizione odierna di 'Tuttosport' parla di Torino-Milan, in particolar modo di due calciatori che si affronteranno questa sera: Perr Schuurs e Divock Origi. Entrambi sono alla ricerca di una convocazione con le loro rispettive nazionali per partire in Qatar e disputare il Mondiale. Il difensore ex Ajax, arrivato in estate al Torino, dopo un iniziale periodo di rodaggio è diventato il perno della difesa granata. Grazie alle sue qualità ha fatto dimenticare un certo Bremer e questa sera verrà schierato al centro della difesa a tre nella partita contro il Milan. L'olandese, da qui alla sosta, farà in modo di convincere Van Gaal ad inserirlo nella lista dei convocati per il Mondiale.