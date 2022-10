Formazioni Torino-Milan: Origi, chances al posto di Giroud | News

Divock Origi dovrebbe giocare titolare in Torino-Milan, partita valida per la 12^ giornata di Serie A. Che 'alternativa' per Stefano Pioli!

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ha messo il punto sulla possibilità di contare su una grande alternanza in attacco per il Milan. Finora Stefano Pioli ha dovuto affidare tutto il peso dell'attacco sulle spalle di Olivier Giroud, ma adesso c'è finalmente un'arma in più. Il minutaggio di Divock Origi sta aumentando partita dopo partita: dai sei minuti contro la Juventus agli ottanta minuti contro il Monza, passando per i quarantacinque a Verona. Il belga dovrebbe essere titolare in Torino-Milan, mentre il francese dovrebbe ritornare in Champions League contro il Salisburgo. D’altronde l’idea del Milan in estate era proprio questa: alternare due attaccanti di grande livello per utilizzarli in base alle caratteristiche dell’avversario.