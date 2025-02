Torino-Milan, Jimenez che occasione da titolare! Ecco il piano per il futuro

Torino-Milan, spazio a Jimenez. Il Real Madrid e il futuro

Il Milan, come riporta 'Il Corriere dello Sport' in edicola questa mattina, ritiene Jimenez un titolare e lo vorrà trattenere anche nelle prossime sessioni di calciomercato. Per questo è probabile che la dirigenza rossonera parlerà presto con il Real Madrid per capire il dà farsi sulla situazione. I blancos, infatti, hanno ceduto lo spagnolo al Milan, ma si sono tenuti una recompra a favore che permetterebbe di riportare a casa lo spagnolo per 9 milioni di euro nell’estate prossima o per 12 nell’estate 2026. Il Milan vorrebbe assolutamente trattenere il calciatore, per questo si parlerà presto del futuro di Alex Jimenez. LEGGI ANCHE: Torino-Milan, probabili formazioni: non solo Walker. Altro big in dubbio>>>