Torino-Milan 2-1, Sconcerti: “Nessuna idea di gioco” | Serie A News

Sulle pagine del Corriere della Sera è intervenuto Mario Sconcerti parlando della sconfitta del Milan per 2-1 contro il Torino

Emiliano Guadagnoli

Mario Sconcerti, giornalista sportivo, ha commentato Torino-Milan, partita valida per la dodicesima giornata della Serie A 2022/23. I rossoneri hanno perso per 2-1 contro i granata. Le parole di Sconcerti sono state riportate dall'edizione giornaliere del Corriere della Sera.

Torino-Milan 2-1, l'opinione di Sconcerti — "Il Milan ha una rosa non completa, con problemi specialmente a centrocampo. Contro il Torino sono usciti fuori tutti insieme. Pioli è stato costretto a mettere in campo un reparto rotto, con Tonali e Pobega troppo distanti da Diaz. Questo ha lasciato spazio agli avversari per creare gioco in verticale. In tutta la partita è mancato l'ordine, con nessuna vera idea di gioco. Diaz non ha tenuto connessi i reparti, ma non gli si chiede questo."

"Pobega troppo in difficoltà: Lukic e Miranchuk si inserivano con facilità. Resta il fatto che non sia il calciatore giusto per dare i ritmi e le geometrie alla squadra. Con Tonali troppo isolato, il Milan si è trovato senza gioco e idee. Capita quando l'altra squadra gioca bene, come ha fatto il Torino, ma i rossoneri hanno un problema strutturale. Non solo la partenza di Kessié, ma manca anche un vero cambio di Bennacer."

"Lui è unico in quel ruolo. Anche la partenza a rilento di De Ketelaere inizia ad avere un certo peso sul reparto, dove credo manchino delle soluzioni. Il belga non riesce a trovare il suo spazio, in un centrocampo che dipende troppo da Tonali e Bennacer. Squadra troppo disorganizzata per vincere contro un Torino in forma, intelligente e fisico. Il Milan ha perso tutti i duelli, non è mai arrivato primo sulle seconde palle".