Torino-Milan 2-1: “Leao, un flop inatteso: 45′ e basta” | Serie A News

Rafael Leao ha giocato solo un tempo in Torino-Milan 2-1: 45' caratterizzati da errori sotto rete e tanta indolenza. Fuori nell'intervallo!

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, analizzando Torino-Milan 2-1, ha parlato soprattutto della partita di Rafael Leao, attaccante classe 1999 ieri sera artefice di una pessima prestazione allo stadio 'Olimpico - Grande Torino'. Ieri sera il numero 17 del Diavolo ha iniziato la partita malissimo e l'ha finita anzitempo.

Nei primi 6' ha avuto due colossali palle-gol: Brahim Díaz lo aveva messo a tu per tu con Vanja Milinković-Savić. Ma, in entrambe le circostanze, Leao ha graziato il Torino, iniziando a condannare il suo Milan alla sconfitta. Prima sparando alto di sinistro sopra la traversa, poi ciccando in maniera clamorosa la conclusione di destro.

Torino-Milan 2-1: partitaccia di Leao sotto la Mole — Poi, ha ciondolato, come ai brutti, vecchi tempi e mister Stefano Pioli, nell'intervallo, lo ha lasciato negli spogliatoi, optando per una sostituzione con Ante Rebić. «Non è stata la sua serata migliore, questo è evidente – ha detto Pioli al termine di Torino-Milan -. Ho altri giocatori con caratteristiche diverse e ho cercato di cambiare». Occhio anche a un’altra frase: «Dovevamo palleggiare di più stando molto più aperti. Junior Messias lo ha fatto, Leao meno».

Pioli, dunque, ha tolto dal campo Leao in Torino-Milan non soltanto per i gol sbagliati ma anche e soprattutto per la prestazione. Spesso (nel 43% delle partite) Pioli ha sostituito Leao. Ma a fine primo tempo è uscito, ha ricordato la 'rosea', soltanto contro la Stella Rossa, in Europa League, a febbraio 2021. L’altra con la Salernitana, a dicembre scorso.

Quando, però il Milan stava vincendo 2-0: altro contesto, altre ragioni (infortunio muscolare, n.d.r.). Ora arriva il RB Salisburgo a 'San Siro' per la partita decisiva per passare il turno in Champions League e Leao è chiamato a farsi perdonare questa sua brutta serataccia. Reagendo da potenziale campione qual è. Pioli alla Juventus? 'Repubblica' ha detto che ... >>>