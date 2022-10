Torino-Milan 2-1, Pioli: “Leao in evidente serata no” | Serie A News

Stefano Pioli ha commentato l'esito di Torino-Milan 2-1 nel post-partita dello stadio 'Olimpico - Grande Torino'. Con grande malcontento

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato Torino-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2022-2023 terminata 2-1 per i granata, nel post-partita dello stadio 'Olimpico - Grande Torino'. Le dichiarazioni di Pioli sono state riportate, tra gli altri quotidiani oggi in edicola, anche dal 'Corriere dello Sport'.

Torino-Milan 2-1, le dichiarazioni post-partita di Pioli — «Sono deluso, volevamo continuare la nostra striscia positiva e mi aspettavo un'altra prestazione convincente - ha commentato, a caldo, Pioli al termine di Torino-Milan 2-1 -. Dovremo lavorare sicuramente meglio. Il mio Milan peggiore? Non ho ora la lucidità per valutare così tante partite giocate negli anni, di sicuro non abbiamo fatto bene».

Cosa ha portato il Milan a cadere al cospetto del compatto Torino di Ivan Jurić? Pioli l'ha vista così: «Non siamo stati lucidissimi, non abbiamo giocato ad altissimo livello. Le partite vanno indirizzate, mettendoci qualità e determinazione negli episodi, ma su questo aspetto non siamo stati bravi nella nostra area e in quella avversaria abbiamo concesso troppo. Dovevamo palleggiare di più stando molto più aperti, Junior Messias lo ha fatto, Rafael Leao meno. Non siamo stati qualitativamente alti per sbloccare la partita».

Pioli ha provato a cambiare la tendenza di Torino-Milan con ben tre cambi nell'intervallo, sul punteggio che già premiava i padroni di casa: «Volevo cambiare qualcosa, cercando più vivacità e movimento senza palla, proponendo più spinta con Sergiño Dest al posto di Pierre Kalulu». La scossa, però, non è arrivata. Ha fatto discutere la sostituzione di Leao: «Non è stata la sua serata migliore, questo è evidente. Ho altri giocatori con caratteristiche diverse e ho cercato di cambiare. È una sconfitta che fa male».

Il Napoli, ora, scappa: è + 6 sui rossoneri. Così Pioli: «La partita contro il Toro era importante per mantenere il secondo posto e non allontanarci dal Napoli, loro sono molti e stanno facendo un campionato eccezionale, ma è ancora lunga. Noi dobbiamo riprendere il nostro cammino, archiviando questa brutta sconfitta e pensare a mercoledì, il primo obiettivo si avvicina».

Intanto, mercoledì, sarà già tempo di Milan-Salisburgo: una gara da non fallire per approdare agli ottavi di finale di Champions League: «Sono aggressivi, ma non rimangono chiusi, con una mentalità diversa rispetto al Toro. Credo sarà una partita diversa. Non abbiamo minimamente pensato alla Champions, ma non abbiamo fatto una partita di alto livello ed è questo quello che poi succede», ha chiosato Pioli.