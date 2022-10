Torino-Milan 2-1, la moviola: “Messias, gol irregolare” | Serie A News

La moviola di Torino-Milan 2-1 secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. La rete di Junior Messias 'puzza' di irregolarità, ma ...

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Torino-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2022-2023, terminata 2-1 per i padroni di casa. Voto 5 in pagella per l'arbitro del match, Rosario Abisso, per aver rifilato tre cartellini gialli, nel primo tempo, con estrema severità e per aver sorvolato, invece, in occasione dell'unico episodio realmente contestato della gara.

Moviola Torino-Milan 2-1: un solo episodio contestato, ma importante — Ciò avviene nell'azione in cui il Milan, al 67', dimezza lo svantaggio nei confronti del Torino. Sul lancio lungo di Sandro Tonali, il brasiliano Junior Messias, posizionato dietro Alessandro Buongiorno, sbraccia e bilancia il capitano del Toro, che sta cercando di andare in protezione pur vedendo l'uscita del portiere Vanja Milinković-Savić. Per Abisso, non c'è fallo e quindi il successivo tiro di Messias, che finisce in porta, è convalidato.

La dinamica, però, secondo la moviola di Torino-Milan della 'rosea', è compromessa. Il V.A.R., dove c'è Gianluca Aureliano, rispetta la scelta dell'arbitro di campo, anche se il gol appare irregolare. Prima, Abisso aveva, come detto, cercando di appianare eventuali scintille mostrando tre ammonizioni - eccessive - a Perr Schuurs, lo stesso Buongiorno e Pierre Kalulu. Buono il gol del raddoppio del Torino.

Pietro Pellegri e Nikola Vlašić, infatti, sono oltre tutti, ma sul rinvio del portiere non esiste fuorigioco. Infine, niente rigore in area del Torino al 91', sugli sviluppi di una punizione per il Milan. Le braccia dei difendenti granata, infatti, sono tutte aderenti al corpo.