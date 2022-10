Torino-Milan 2-1, Pobega: “Poco lucidi, molto imprecisi” | Serie A News

Tommaso Pobega, centrocampista rossonero, ha parlato al termine di Torino-Milan 2-1: brutta sconfitta davanti al suo ex pubblico

Tommaso Pobega, centrocampista rossonero, ha commentato Torino-Milan, gara della 12^ giornata della Serie A 2022-2023 terminata 2-1 per i padroni di casa, nel post-partita dello stadio 'Olimpico - Grande Torino'. Le dichiarazioni di Pobega, ex della sfida (l'anno scorso ha giocato in prestito nei granata di Ivan Jurić) sono state riportate da 'Tuttosport' oggi in edicola.

Torino-Milan 2-1, le parole dell'ex a fine partita — "È mancata lucidità nelle scelte - ha spiegato Pobega al termine di Torino-Milan, cercando di motivare il k.o. esterno del Diavolo -. Sapevamo che loro portano la pressione alta sulla palla. Dovevamo essere più veloci a decidere, uscire puliti a cercare gli spazi, una volta superate le marcature. Non siamo riusciti a farlo, non abbiamo indirizzato la partita come volevamo".

"È un peccato - ha proseguito Pobega dopo Torino-Milan 2-1 -; perché l'avevamo preparata bene, poi gli episodi hanno cambiato l'andamento. Una sconfitta non determina tutto, però dobbiamo mettere subito questa serata da parte e concentrarci sul futuro". Che, per i rossoneri, porta alla partita di mercoledì sera a 'San Siro' contro il RB Salisburgo in Champions League.

"Non era nei nostri pensieri, abbiamo pensato unicamente al Torino - ha detto Pobega -. Non è stata una questione di insicurezza nostra. Abbiamo piuttosto sbagliato tanti passaggi, e quando inizi a comportarti così dai la possibilità all'avversario di farsi forza. Noi abbiamo perso fluidità e loro hanno preso coraggio".

"Non siamo stati lucidi come avremmo dovuto essere e non abbiamo offerto la prestazione che volevamo fare - ancora Pobega post Torino-Milan -. Invece, abbiamo gestito male alcune situazioni e siamo stati poco precisi in altre. Se non avessimo sbagliato sotto questi due aspetti ora saremmo qui a parlare di un'altra partita".