Torino-Milan 2-1, senza Bennacer si soffre: Diavolo corto a centrocampo

Un Milan caotico e molto sottotono quello visto ieri sera nella sconfitta a casa del Torino per 2-1. Una partita brutta, con una squadra che è sembrata stanca e che è stata sovrastata dal punto di vista fisico e tattico. Il portale corrieredellosport.it cerca di analizzare le cause. Una potrebbe essere quella della formazione: troppo i cambi di Pioli . Altri dubbi nascono poi dalla decisione di togliere Rafael Leao all'intervallo.

Quanto pesa Bennacer

Nell'analisi si parla molto dei problemi di gioco, arrivati anche a causa di una manovra poco incisiva e stagnante a centrocampo. Per questo, fa discutere anche l'assenza di Ismael Bennacer, lasciato in panchina da Stefano Pioli in vista della Champions League. Nei suoi venti minuti di gioco non è riuscito a lasciare il segno. Stessa cosa si può dire nella sfida di Verona, anche lì il Milan ha mostrato problemi di gioco, con l'algerino impiegato per mezz'ora.