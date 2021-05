Torino-Milan 0-7: “Rebic, tre gol per il traguardo” | Serie A News

Ante Rebic autore di una tripletta nella ripresa di Torino-Milan 0-7: prestazione sensazionale del croato. Ora la Champions è davvero vicina

Daniele Triolo

Ante Rebic, autore di una tripletta nella ripresa di Torino-Milan 0-7, è il protagonista dell'approfondimento odierno de 'La Gazzetta dello Sport'. Il croato, con i tre gol rifilati ieri al malcapitato Salvatore Sirigu, ha curiosamente pareggiato le statistiche della passata stagione: 11 gol in 26 gare di Serie A.

Ma lo 'specialista del girone di ritorno' (21 dei suoi 22 gol in rossonero sono arrivati, infatti, dopo il giro di boa delle ultime due stagioni) ha due partite a disposizione per migliorarsi. Gli obiettivi, d'altronde, non gli mancano. Dopo questa tripletta che, di fatto, ha indirizzato il Milan verso la Champions League, c'è un piazzamento da blindare.

Ma non solo: Rebic, tornato devastAnte in Torino-Milan, dovrà recuperare per bene la forma anche perché, tra poco meno di un mese, prenderà parte ai Campionati Europei con la sua Croazia. Nel momento in cui il Milan, orfano di Zlatan Ibrahimovic, aveva più bisogno di lui, l'ex Eintracht Francoforte ha risposto presente.

Si dice che fosse un po' arrabbiato dopo l'iniziale esclusione patita domenica sera, in occasione del match contro la Juventus. Bene, Rebic si è sfogato come meglio non avrebbe potuto: gioiello contro i bianconeri, tre gol in Torino-Milan, giunti, per altro, al termine di una prestazione sontuosa ed al servizio della squadra.

Ha giocato in libertà, spostandosi, creando spazi, preferendo servire i compagni anziché tirare. Ed il Milan, poi, lo ha ringraziato facendogli fare tre gol. Il numero 12 rossonero sta concludendo alla grande la stagione. Era un'annata che tra infortunio al gomito, problemi muscolari e CoVid_19, sembrava nata storta.

Domenica sera, a 'San Siro' contro il Cagliari, l'attaccante avrà l'occasione per essere decisivo per il destino europeo del Diavolo. Certo, non sarà così facile come ieri sera. Ma, in un Milan tornato cooperativa del gol, l'apporto di Rebic sarà fondamentale. Dall'inizio o a gara in corso. Milan e Juventus, duello per il nuovo De Bruyne. Le ultime >>>