Torino-Milan 0-7, la moviola: rigore netto per il fallo su Castillejo

La moviola di Torino-Milan 0-7, gara della 36^ giornata di Serie A. Direzione di gara tranquilla per Marco Guida di Torre Annunziata (NA)

Voto 6 in pagella della 'rosea' per Guida, chiamato a giudicare, a conti fatti, soltanto per un episodio. Al 24' del primo tempo di Torino-Milan, intervento scomposto di Lyanco, in area di rigore, su Samu Castillejo che sta andando alla conclusione in porta. Calcio di rigore per il Diavolo (il 18° in campionato) sacrosanto e facile da assegnare.