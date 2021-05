Torino-Milan 0-7, Condò: “Notevole crescita di personalità senza Ibra”

Paolo Condò ha commentato Torino-Milan 0-7 sulle colonne del quotidiano 'Repubblica'. Ecco il suo commento sulla squadra rossonera

Il giornalista sportivo Paolo Condò, sulle colonne di 'Repubblica', ha commentato Torino-Milan 0-7, gara della 36^ giornata di Serie A. Queste le parole di Condò: "L'ultimo 7-0 rossonero era datato 1959. Al di là della dimensione del successo, è notevole la crescita di personalità del Diavolo in assenza di Zlatan Ibrahimović, che se non rientrerà prima della fine avrà giocato 19 gare su 38, la metà esatta. Ibra è stato un totem di questa rinascita rossonera. Logico vedere in Stefano Pioli il regista della crescita del Milan, ma avremo occasione di riparlarne. Di certo la capacità di indicare la strada attraverso il gioco va nel senso della modernità".