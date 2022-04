Torino-Milan 0-0, la moviola: non ci sono i rigori | Serie A News

La moviola di Torino-Milan 0-0, partita della 32^ giornata della Serie A 2021-2022 arbitrata da Daniele Doveri della sezione A.I.A. di Roma 1

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato la moviola di Torino-Milan, partita della 32^ giornata della Serie A 2021-2022, terminata 0-0 allo stadio 'Olimpico - Grande Torino'. Voto 6,5 all'arbitro del match, il signor Daniele Doveri della sezione A.I.A. di Roma 1, per aver visto bene su tutti gli episodi incriminati del match. Si è perso soltanto un paio di calci di punizione.

Vedendo, nel dettaglio, la moviola di Torino-Milan si parte al 28', quando c'è il contatto, in area di rigore granata, tra Samuele Ricci ed Alexis Saelemaekers. Il milanista va giù non appena entra nell'area del Toro, nonostante il contatto (leggero) con il granata sia finito prima. Giusto, dunque, per la 'rosea', non assegnare il calcio di rigore al Milan.

Secondo episodio da moviola di Torino-Milan, poi, è al 58', quando il terzino del Toro, Wilfried Singo, in area di rigore dei padroni di casa, interviene con un'energica spallata sulla schiena di Theo Hernández. L'ivoriano rischia grosso, ma Doveri, per 'La Gazzetta dello Sport', vede bene, valutando bene per intensità e duello. Neanche qui, quindi, penalty per i rossoneri.

Infine, al 93', contrasto, sempre nell'area di rigore del Torino, tra i brasiliani Gleison Bremer e Junior Messias. Il difensore oppone il piede alla palla in maniera netta, poi il numero 30 del Diavolo, di fatto, calcia il granata e non il pallone. Doveri lascia proseguire e fa bene. Milan, Ibra stop: in attacco può arrivare un pezzo da 90. Le ultime news di mercato >>>

