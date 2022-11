Tonali, che spavento! Batte la testa: poi gli esami e il sospiro di sollievo

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha ripercorso i momenti di paura che hanno attraversato tutti nel vedere la brutta caduta di Sandro Tonali nel corso dell'amichevole Albania-Italia. Il centrocampista del Milan finisce a terra e non si alza. L'allarme scatta immediato dalla panchina azzurra e il medico Angelo De Carli capisce immediatamente che c'è bisogno della barella per trasportare fuori il numero 8. Sembrava un contrato come tutti gli altri ma Bare , come si dice nel gergo calcistico, 'fa ponte' e sbilancia Tonali, che cade rovinosamente a terra sbattendo la testa.

Paura e sollievo

Sono attimi in cui la preoccupazione cresce a vista d'occhio. Da casa chi riguarda le immagini non viene di certo rassicurato. All'inizio si pensava ad una rotazione innaturale della spalla, ma il problema è alla testa. Tonali viene immobilizzato, è vigile e non ha perso i sensi: questa è un'ottima notizia. La Federcalcio però organizza subito il trasferimento presso una clinica privata del posto per sostenere gli accertamenti del caso. I primi esami danno esito negativo, Tonali, seppur leggermente frastornato, lascia lo stadio sulle sue gambe. Tanta paura ma per fortuna nulla di grave: tutto è bene quel che finisce bene.