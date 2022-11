Tonali, Milan a vita e fascia da capitano al braccio: i sogni di Sandro

Sandro Tonali tra presente e futuro con una sola costante: la maglia del Milan addosso. Può diventare bandiera e capitano

Renato Panno

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ha dedicato uno spazio alle ambizioni di Sandro Tonali, che punta a diventare una bandiera della squadra per cui ha tifato sin da bambino. Il classe 2000 ha sempre avuto le idee molto chiare, già ai tempi del Brescia: il suo obiettivo era quello di approdare in rossonero e restarci il più a lungo possibile. Adesso, dopo sole due stagioni, Sandro ha già raggiunto il traguardo delle 100 presenze, arrivate in occasione del pareggio contro la Cremonese e Paolo Maldini lo ha premiato a Milanello davanti a tutti i compagna di squadra.

Il sogno di Tonali — Il sogno è quello di restare al Milan per tanti anni e magari un giorno indossare anche la fascia da capitano. Per ora gli basta essere un titolare inamovibile. La sua crescita è stata graduale, il prossimo obiettivo è di quello di diventare ancora più decisivo in zona gol. Fino a questo momento ha totalizzato una rete e tre assist in tredici presenze in Serie A, l’anno scorso invece ne aveva segnate cinque in trentasei presenze. Per diventare un centrocampista moderno e di caratura internazionale dovrà essere più intraprendente in area di rigore con inserimenti decisivi. Pioli e Tonali stanno lavorando in questo senso e sperano di raccogliere i frutti più presto possibile.

Solo un brutto spavento: Tonali pronto al rientro — Com'è normale che sia peri un giocatore del suo livello, Tonali è anche uno dei profili più interessanti per l'Italia di Roberto Mancini. Proprio in Nazionale, nei giorni scorsi, ha subito un brutto colpo alla testa, fortunatamente senza riportare conseguenze. Il milanista ha lasciato il ritiro azzurro per riposare e recuperare al meglio prima del rientro a Milanello. Da qui in poi ci sarà da pensare nuovamente all'inseguimento al Napoli: il nu, non vede l'ora che riparta il torneo per lottare su ogni pallone e giocarsi il duello scudetto con le altre pretendenti al titolo.