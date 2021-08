Tonali e Bennacer, prove d’intesa: senza Kessié il Milan cambia pelle

Sandro Tonali e Ismaël Bennacer, centrocampisti del Milan, gestiranno il reparto (meno muscoli, più idee) in attesa del rientro dell'ivoriano

Sandro Tonali e Ismaël Bennacer , centrocampisti del Milan , sono chiamati a prendere in mano il reparto visto l'infortunio di Franck Kessié . Questo il leit-motiv dell'approfondimento odierno de 'La Gazzetta dello Sport'. L'infortunio muscolare rimediato in allenamento dall'ivoriano, infatti, obbliga il tecnico rossonero Stefano Pioli a rinunciare, in mezzo al campo, al 'Presidente' ed a consegnare, almeno per due partite, il centrocampo del Milan a Tonali e Bennacer.

Tonali e Bennacer hanno vissuto un'estate un po' diversa nel Milan. Il primo ha avuto modo di giocare le amichevoli estive e di poter fare tutta la preparazione, con calma, a differenza di tanti altri colleghi. Il secondo, invece, ha contratto il CoVid_19 ed è stato costretto a fermarsi, in isolamento (comunque allenandosi) per una decina di giorni. Da quando è tornato, però, Pioli ha lavorato molto, a Milanello , per farli lavorare all'unisono di modo che il Diavolo non patisca più di tanto l'assenza, obbligata, del suo numero 79.

Il Milan, senza Kessié, perde chili, esplosività e, vista la scorsa stagione, anche tanti gol. Con Tonali e Bennacer, dunque, si giocherà in modo un po' diverso. I due dovranno anche essere 'sfrontati', più pronti in fase realizzativa, non soltanto in quella di impostazione del gioco. La squadra ripartirà dal 4-2-3-1, che potrà diventare 4-4-2 in corsa: ciò che non cambierà sarà la cerniera in mediana, con il 4 e l'8 chiamati alla stagione del riscatto. Già a partire da Genova.