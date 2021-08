Tonali, cogli l’attimo: Pioli gli affida le chiavi del nuovo Milan / News

Tutti aspettano Sandro Tonali. Il centrocampista del Milan ha l'occasione di rilanciarsi dopo una stagione in chiaroscuro

Renato Panno

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' dedica un lungo approfondimento su Sandro Tonali. L'infortunio di Franck Kessie gli fornisce subito l'assist per rilanciarsi sin dalla prima giornata di campionato. Il classe 2000 potrà fare così un balzo in avanti nelle gerarchie e deve iniziare con il piede giusto. Il Milan ha scommesso su di lui, per la seconda volta, nonostante quella scorsa non sia stata una stagione esattamente esaltante. L'ex Brescia ha dimostrato di tenere tantissimo ai colori rossoneri, rinunciando ad una fetta di ingaggio, ma è sul campo che adesso bisogna fare un passo in più. Non c'è tempo da perdere perché il traffico a centrocampo, tra qualche giorno, aumenterà sempre di più. Tiemoué Bakayoko è infatti in arrivo, ma attenzione anche a Yacine Adli del Bordeaux.

Tonali però aspetta e lavora sodo, molto meglio di come aveva iniziato un anno fa tra Covid e naturale ambientamento dovuto dal grande salto. Il ragazzo coglierà l'attimo? Le premesse sono abbastanza incoraggianti, i segnali da Milanello vanno in questo senso. La scorsa stagione non è stata esaltante, ma comunque densa di minutaggio utile ad alzare il livello per il cambio di passo definitivo. Nel pre campionato Stefano Pioli gli ha sempre dato fiducia: attorno a lui ruotavano Tommaso Pobega, Krunic e Ismael Bennacer, mentre lui rimaneva sempre ben saldo in campo. Lui intanto ha ripagato questa fiducia con chiusure decise, verticalizzazioni e progressioni a testa alta che l'anno scorso erano una rarità.

Adesso però si fa sul serio e a 'Marassi' contro la Sampdoria ci sarà da dare continuità ai buoni segnali elencati finora. E lo farà proprio in quello stadio che gli ha regalato la gioia del suo primo e unico gol in Serie A. Tonali disegnò una parabola da applausi su calcio di punizione con la maglia del Brescia. Un fondamentale che non lo ha mai visto protagonista a causa dell'ingombrante presenza di Hakan Calhanoglu. "Sono pronto a prendermi responsabilità anche sui calci piazzati", ha dichiarato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. L'atteggiamento sembra quello giusto.