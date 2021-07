Tomori è carico: “Milan, emozione Champions: sogno ‘San Siro’ pieno”

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato della stagione che aspetta i rossoneri, impegnati in Champions League dopo tanti anni

Fikayo Tomori , difensore classe 1997 , è stato riscattato dal Milan in questa sessione di calciomercato . Il club rossonero, infatti, ha esercitato il diritto di riscatto previsto dagli accordi presi a gennaio con il Chelsea , sua precedente squadra, acquistandolo a titolo definitivo per 28 milioni di euro.

E Tomori, ora interamente di proprietà del Milan, non vede l'ora di poter disputare la sua prima, vera stagione da milanista. Un'annata che vedrà il ritorno del Diavolo in Champions League. Il centrale canadese naturalizzato inglese ne ha parlato, ieri pomeriggio, ai microfoni di 'Milan TV': dichiarazioni importanti riprese dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.