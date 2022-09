Tolosa in Ligue 1, Liverpool al top: Milan, RedBird sa come vincere

Il Milan con RedBird può dirsi in buone mani. Il fondo di Gerry Cardinale, che ha quote nei 'Reds', ha riportato il Tolosa in Ligue 1

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del Milan, dallo scorso 31 agosto proprietà del fondo RedBird di Gerry Cardinale. Riconquistato il vertice della Serie A, RedBird vuole inserirsi nella scia dei successi milanisti scalando le vette d'Europa.

Ma è vero anche il contrario, secondo la 'rosea'. Ovvero che il Milan vuole inserirsi nella scia dei successi di RedBird. Nel corso degli ultimi 20 anni, infatti, RedBird ha creato più di 20 miliardi di dollari di valore nelle proprietà sportive sotto il suo controllo. Negli ultimi cinque, in particolare, ha investito in oltre 20 attività legate allo sport.

Milan, RedBird sa già come si vince sul campo (e fuori)

Ottenendo, ça va sans dire, successi dentro e fuori dal campo. A cominciare, per esempio, dalla partnership con i New York Yankees, che Cardinale ha coinvolto (con una quota minoritaria) nella gestione del Milan. RedBird ha già dimostrato di saper vincere nel calcio europeo: nel 2020, infatti, ha acquistato il Tolosa.

Il club francese, in meno di due anni dall'arrivo dei nuovi proprietari, ha raggiunto la promozione in Ligue 1, battendo molti record storici nella seconda serie, e instaurato un modello di gestione tecnico ed economico da applausi. In Francia, infatti, RedBird ha già proposto un modello di business sostenibile e redditizio, sfruttando anche un modello brevettato di analisi dei dati.

Un modello testato anche in Premier League, visto che, nel 2021, RedBird ha investito 750 milioni di dollari per rilevare il 10% di FenWay Sports Group, piattaforma sportiva ancorata ai Boston Red Sox (MLB), al Liverpool ed ai Pittsburgh Penguins (NHL).

I successi internazionali dei 'Reds' sono il modello di riferimento più immediato. Successi costruiti anche attraverso lo scouting, che RedBird fa anche con l'analisi dei dati, per analizzare le prestazioni dei giocatori e individuare talenti futuri. Ora è il turno del Milan, che può iniziare a pensare davvero in grande.