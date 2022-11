La provocazione: “Sicuri che i tifosi del Milan supportino la Francia?”

Franco Arturi ('La Gazzetta dello Sport') solleva un interrogativo che riguarda due giocatori del Milan, Theo Hernández e Olivier Giroud

Daniele Triolo

"Il calcio senza tifo? Forse esiste in altre galassie, non su questa terra. Se non abbiamo in campo la “nostra” squadra e vogliamo egualmente assistere ad una partita, è scontato che finiremo per simpatizzare con una delle due contendenti". Inizia così l'approfondimento - a firma di Franco Arturi - su 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola in merito il 'supporto' che i tifosi delle squadre di Serie A, in assenza della Nazionale Italiana, stanno facendo per i loro beniamini nei club ai Mondiali in Qatar.

Tifose e tifosi del Milan, voi che ne pensate? — Per Arturi il pubblico in Italia "segue con malinconico distacco il Mondiale", con il pensiero che, inevitabilmente, corre al dopo, al 2023, a quando riprenderà il campionato. E, soprattutto, alle condizioni nelle quali torneranno a disposizione delle squadre di club i calciatori. Alcuni di loro arriveranno fino alla fine del torneo, altri no. Ma, come scritto nell'articolo, "il pessimismo cosmico, tipico del supporter in astinenza, dà risposte univoche: questo campionato del mondo prosciugherà ogni energia per mesi".

Il collega della 'rosea', poi, ha dedicato un passaggio di questa sua riflessione al Milan. "Scommetteremmo che i tifosi del Milan abbiano partecipato solo per un attimo al dramma umano degli infortunati Lucas Hernandez e Karim Benzema. Subito dopo si sono mangiati le mani per il carico di stress caduto sulle spalle di Theo Hernández e Olivier Giroud, diventati titolarissimi della Francia, per di più di successo".

Si tifa Francia, Portogallo ... o il ritorno a casa dei nostri giocatori? — "Per non parlare di Rafael Leão - ha commentato ancora -: spremitura agonistica a parte, ogni gol e assist ne mette ancor di più in discussione il prolungamento del contratto. Crescono i club europei in agguato, come si può resistere ad un'offerta sui 150 milioni? Il dibattito, dunque, è lanciato e aperto: meglio che gli idoli della nostra squadra vadano fino in fondo ai Mondiali o che tornino prima?