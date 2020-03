Theo Hernandez, studia da leader: il Milan riparte da lui

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, la certezza del Milan si chiama Theo Hernandez. Con il futuro di Ibrahimovic è in bilico, così come quello di Gianluigi Donnarumma, il terzino francese dovrà essere uno dei leader della squadra, considerando che in pochi mesi ha conquistato tutti.

In tanti hanno alzato il proprio rendimento con l’arrivo di Ibrahimovic, ma Theo Hernandez lo aveva fatto giò prima, firmando 4 dei 6 gol segnati in stagione tra ottobre e dicembre. L’ex Real Madrid aveva passato le prime giornate lontano dal campo per un infortunio accusato in precampionato, ma una volta entrato nell’undici titolare non è più uscito: con 2.189 minuti giocati è il secondo giocatore del Milan più utilizzato in stagione dopo Romagnoli. Al di là comunque dei numeri, Theo ha stupito tutti soprattutto per la personalità e per una maturità sulle quali in pochi avrebbero scommesso dopo averlo visto in Liga, visto che alternava ottime prestazioni a altre meno buone con comportamenti eccessivi extra campo.

Il colpo Theo Hernandez ha sicuramente la firma di Paolo Maldini: "L'arrivo di Theo al Milan è perfetto dal punto di vista dei tempi – diceva il d.t. rossonero in estate − perché è già uno dei più bravi terzini in circolazione: qui deve puntare a entrare tra i primi tre al mondo". Sull'argomento si è espresso anche Manuel Garcia Quilon, agente del calciatore: "Theo è arrivato al Real giovanissimo, forse con lui è mancata un po' di pazienza. Al Milan è esploso, ora deve confermarsi, con il sostegno del club può diventare uno dei migliori". Insomma, i rossoneri si aggrappano a Theo Hernandez nel presente e nel futuro.

