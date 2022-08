Theo Hernández, motore già a pieni giri per lanciare il Milan di Pioli

Ottimo inizio di stagione per Theo Hernández, terzino sinistro del Milan: ora il 'treno' si scalda per le partite che conteranno davvero

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Theo Hernández, terzino sinistro del Milan. Il numero 19, ieri sera, all'11' dell'amichevole tra Olympique Marsiglia e Milan allo stadio 'Vélodrome', ha piazzato uno scatto da velocista, accelerando per attraversare il campo in verticale, dando di fatto il 'la' al vantaggio rossonero siglato da Junior Messias.

L'azione non stupisce: Theo Hernández, nei suoi primi tre anni nel Diavolo, ne ha fatte parecchie di queste galoppate. È significativo, però, il secondo messaggio mandato al campionato di Serie A dai rossoneri 'della fascia sinistra'. A Klagenfurt (Austria), contro il Wolfsberger, aveva giganteggiato Rafael Leão. Ieri in Costa Azzurra, invece, Theo Hernández ha sorpreso tutti. Forse anche stesso, visto che ha dichiarato di non essere mai stato così in forma all'inizio di una stagione.

Theo Hernández, uno dei leader del Milan di Pioli

Lo Scudetto 2022 del Milan è stato concepito anche sulla fascia di Theo Hernández e Rafael Leão: contro l'OM di Igor Tudor, il laterale transalpino si è preso la ribalta. Tra l'altro ... a casa sua. I fratelli Theo e Lucas Hernández, difensori di Milan e Bayern Monaco, infatti, sono nati nel 1996 (il secondo) e nel 1997 (il milanista) proprio nella città di Marsiglia.

Il padre Jean-François, infatti, giocava nell'Olympique. Un giorno, però, il padre se n'è andato di casa, sparendo nel nulla e i due fratelli sono cresciuti, dunque, in Spagna con la mamma. Storia vecchia, comunque, questa. Ciò che conta, per il Milan, è avere un Theo Hernández veloce e in forma smagliante per la partita di sabato 13 agosto, ore 18:30, a 'San Siro' contro l'Udinese, debutto del Diavolo campione d'Italia in campionato.

«Ci stiamo preparando per cominciare bene – ha detto Theo Hernández ieri dopo il match di Marsiglia -. Per il 13, saremo pronti». Sempre più leader del Milan di Stefano Pioli, sempre più insostituibile il prode Theo. Milan, arriva anche un nuovo bomber? Le ultime news di mercato >>>