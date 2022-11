Theo Hernández sprinta e crossa: con Lucas ko, la Francia spera in lui

Theo Hernández, difensore del Milan, ha debuttato ai Mondiali in Qatar molto bene durante Francia-Australia 4-1. Ha sostituito il fratello

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Theo Hernández, terzino sinistro del Milan, autore di un ottimo debutto ai Mondiali in Qatar con la Francia, in occasione della prima giornata del Girone D con il 4-1 rifilato in rimonta all'Australia. Il problema, ha ricordato la 'rosea', è che il prezzo pagato per assistere alla bella prova di Theo è stato il peggiore possibile.

Theo Hernández incanta la Francia. Ma che peccato per Lucas ... — Theo Hernández, infatti, è entrato in campo dalla panchina, praticamente in avvio di gara, dopo il grave infortunio occorso al fratello Lucas Hernández, che si è lesionato il legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Per fortuna della Francia, Theo era in serata e quando è così è uno spettacolo: sprinta, crossa, fornisce sempre un'opzione in più ai 'Bleus' di Didier Deschamps.

Nel Milan gioca in un modo, nella Francia gioca in un altro. Ad ogni modo, Theo Hernández fa tutto molto bene. Stefano Pioli, in rossonero, gli chiede di creare scompiglio, palla al piede, sempre più dentro al campo che a sinistra. L'azione tipica del numero 19 del Diavolo, da qualche tempo, è infatti l'accelerazione centrale: uno strappo di 20-30 metri saltando un paio di rivali.

Deschamps, invece, ama tenerlo più largo, da esterno di fascia puro, utilizzandolo per lo più per il gioco corto con Antoine Griezmann, Kylian Mbappé e gli altri piedi educati dei 'Galletti'. Di conseguenza, lo si è rivisto maggiormente al cross, una sua antica (ma mai dimenticata) specialità che al Milan si vede meno di una volta.

Theo è incedibile per il Milan. In Nazionale è destinato a grandi cose — Per 'La Gazzetta dello Sport' Theo Hernández, ieri, deve avere vissuto una giornata strana. Da un lato, la soddisfazione per aver giocato ai Mondiali con la Francia ed aver vinto alla sua prima assoluta. Dall'altro, il dolore per l'infortunio del fratello, al quale, su 'Instagram', in una storia ha augurato di tornare più forte di prima.

Per il Milan Theo Hernández è incedibile e la scorsa estate Paolo Maldini, per lui, ha respinto una maxi-offerta. Per la Francia, invece, il 'rischio' concreto è che diventi presto il miglior terzino sinistro mai visto in Nazionale nell'ultimo decennio: per il momento, visto lo stop di Lucas, è a colloquio per il posto a tempo indeterminato. Mercato Milan, la pazza idea di Pellegatti per il centrocampo >>>