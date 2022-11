Theo Hernández: “Gioco anche per Lucas ora. E ho un grande sogno …”

Theo Hernández, terzino sinistro del Milan, è diventato titolare della Francia ai Mondiali in Qatar dopo il grave infortunio di suo fratello

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato della crescita di Theo Hernández, terzino sinistro del Milan, anche fuori dai confini italiani. Il numero 19 del Diavolo, senza ombra di dubbio, è già uno dei giocatori più decisivi nel campionato di Serie A e, in questo periodo, si sta affermando anche con la sua Nazionale ai Mondiali in Qatar.

Due partite e due assist per Theo Hernández con la Francia, contro Australia e Danimarca: è il primo difensore che ci riesce, con i 'Bleus', dai Mondiali del 1966 in Inghilterra! Con la 'doppietta' in questa kermesse iridata, il milanista è arrivato a quota 6 suggerimenti vincenti in appena 9 partite disputate. Al computo va aggiunto anche un gol.

Theo Hernández sempre più devastante: per il Milan e per la Francia — L'azione che ha portato al primo gol di Kylian Mbappé in Francia-Danimarca 2-1 è qualcosa che, in casa rossonera, si vede spesso con Rafael Leão. A testimonianza, secondo quanto commentato dal 'CorSport', di quanto Theo Hernández sia salito di livello e, ormai, sia capace di interagire con qualsiasi attaccante. Risultando sempre molto determinante.

E dire che i suoi Mondiali erano partiti in maniera quanto meno particolare, visto che Theo era partito dalla panchina contro l'Australia. Gettato in campo dopo pochi minuti solo per via del grave infortunio del fratello Lucas, che si è lesionato il legamento crociato del ginocchio.

La Coppa del Mondo per sé e per suo fratello Lucas, infortunato — «Gioco per entrambi - ha dichiarato Theo Hernández dal ritiro della Francia - Quando abbiamo saputo della mia convocazione, Lucas era orgoglioso di me, e il sentimento era reciproco. Non è facile per lui, dovrà restare fermo a lungo. E quando sono entrato al suo posto non è stato semplice nemmeno per me. Poi, però, ho fatto quello che dovevo fare».

Theo, poi, ha dichiarato di avere un grande sogno per sé e per suo fratello: «Parliamo tutti i giorni da quando ha lasciato il ritiro. Dobbiamo vincere tutte le partite e portargli la Coppa». Per certificare, così, il suo status di terzino sinistro più forte del mondo.