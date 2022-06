Il tennis, il latino e il gol segnato a Donnarumma: le curiosità su De Ketelaere

Conosciamo meglio Charles De Ketelaere, calciatore del Club Brugge che potrebbe vestire la maglia del Milan nella prossima stagione

Enrico Ianuario

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' riporta delle curiosità su Charles De Ketelaere, calciatore del Club Brugge sul quale c'è il forte interesse da parte del Milan. Il calciatore ha il 'fascino da oratorio di Kakà', ma come riporta la 'rosea' sarebbe più il caso di parlare di monastero, in cui il classe 2001 ha alloggiato durante uno dei primi tornei all'estero. Secondo uno dei suoi allenatori, "molti bambini hanno avuto difficoltà con questa distanza dai genitori, ma Charles no. Non gli importava". Una maturità già notevole ai tempi.

La sua carriera poteva essere compromessa a causa dei problemi alle ginocchia che lo tormentavano durante gli anni dell'Under 16. Problemi dovuti alla naturale crescita del giocatore che hanno fatto soffrire non solo il giovane De Ketelaere, ma anche la mamma. "Sua mamma Isabelle veniva spesso da noi piangendo, era preoccupata", hanno raccontato al Bruges. Così come Carlo Van Grimberghe, allenatore delle giovanili, ha spiegato che anche il piccolo Charles nutriva dei dubbi esistenziali: "Riuscirò ancora a giocare a calcio? Questo dolore alle ginocchia andrà mai via?", si chiedeva spesso. E' stato un periodo complesso, ha giocato poco, ma una volta terminati problemi ecco l'esplosione del classe 2001, il quale adesso vale non meno di 30 milioni di euro.

La sua è una storia abbastanza particolare. A 12 anni era uno dei tennisti più forti in Belgio della sua età e ha studiato latino, sperimentando variazioni sul tema in campo. In passato ha ricoperto tantissimi ruoli: terzino, difensore centrale, centrocampista difensivo e anche mezz'ala. De Ketelaere, però, è un attaccante nell'anima e un trequartista con l'istinto per l'assist.

In Belgio raccontano che la figura di riferimento di Charles sia la mamma, la stessa che ha anche guardato diverse sue partite per ricercare errori e spunti su cui migliorare. Il suo procuratore è Tom De Mul, ex calciatore che ha giocato nell'Ajax e condiviso lo spogliatoio con allora uno giovane e 'dribblomane' Zlatan Ibrahimovic. Quasi vent'anni dopo, De Ketelaere potrebbe diventare compagno di squadra dello svedese.

Con la Nazionale belga ha segnato un solo gol, il 10 ottobre 2021. Era una gara della Nations League tra Italia e Belgio, e il calciatore del Club Brugge segnò un gol a Gianluigi Donnarumma dopo essere entrato al posto di Alexis Saelemaekers. Se l'affare De Ketelaere dovesse andare in porto, allora ritroverebbe (o sostituirebbe?) il suo compagno di Nazionale.