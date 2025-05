Tare-Milan, è fatta: telenovela conclusa, a breve l'annuncio ufficiale

Comincia l'era di Igli Tare al Milan . Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come ieri il manager albanese ha firmato il suo contratto con il club di Via Aldo Rossi (vedremo se triennale o biennale con opzione sulla terza stagione ) a circa 800mila euro netti all'anno di stipendio : ufficialità nelle prossime ore, da lunedì inizierà a lavorare nel ruolo di direttore sportivo .

Milan, sarà Tare il direttore sportivo: attesa ufficialità

Tare, per il 'CorSport', è descritto come entusiasta di cominciare questo nuovo percorso della propria carriera dopo due anni di stop. Non lavora, infatti, da giugno 2023, dopo 15 anni nella Lazio e non vede l'ora di ripartire. Tare sarebbe convinto di poter risollevare il Milan, riportandolo subito in Europa l'anno venturo. Questo perché riterrebbe il Diavolo in possesso di una rosa dagli elevati valori tecnici. Gestiti, però, male in quest'annata. Qualcosa cambierà nell'organico, ma con gli innesti giusti - per Tare - sarà possibile rialzare subito la testa.