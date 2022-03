Svezia, Ibrahimovic ai playoff Mondiali. Ma salta la prima partita

La Svezia ha convocato Zlatan Ibrahimovic per i playoff Mondiali. L'attaccante del Milan darà però forfait contro la Repubblica Ceca

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come la Svezia del Commissario Tecnico Janne Anderson abbia convocato Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, per i playoffMondiali in programma alla fine di questo mese di marzo.

Ibrahimovic, però, salterà Svezia-Repubblica Ceca, partita che si disputerà giovedì 24 marzo, alle ore 20:45, alla 'Friends Arena' di Solna. Questo perché Ibra deve scontare un turno di squalifica in seguito all'ammonizione rimediata, sotto diffida, nell'ultima gara del girone eliminatorio contro la Spagna.

Zlatan, pertanto, guarderà i compagni dalla tribuna e se la Svezia riuscirà a superare l'ostacolo ceco si metterà a disposizione dei suoi connazionali per la finale contro la Polonia, andata direttamente all'ultima partita vista la squalifica imposta dalla FIFA a quella che avrebbe dovuto essere la sua antagonista, la Russia.

Per Ibrahimovic quest'appuntamento con la Svezia è uno di quelli cruciali per la sua stagione e per il suo futuro. Qualora, infatti, i gialloblu si qualificassero per la rassegna iridata in Qatar, in programma a novembre/dicembre di quest'anno, l'attaccante del Milan andrebbe sicuramente avanti con il calcio giocando, rinnovando di un anno il contratto con il Diavolo.

In caso contrario, invece, nessuno scenario può essere escluso a priori. Anche quello di un suo ritiro. Ibrahimovic deciderà il suo futuro, in serenità, ad aprile con Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara. Quello che conta, invece, per il tecnico rossonero Stefano Pioli sarà averlo bello carico per il rush finale in Serie A e in Coppa Italia. Milan, in vista uno scambio con il Napoli? Le ultime news di mercato >>>

