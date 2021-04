SuperLega, la posizione di Scaroni è meno scomoda: ecco perché | News

Il presidente del Milan, Scaroni, è stato a favore della SuperLega ad una condizione: ecco perché la sua posizione è meno scomoda

Stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la posizione di Paolo Scaroni, in merito alla realizzazione della SuperLega, è meno scomoda rispetto a quella di altri dirigenti di Serie A. Infatti il presidente del Milan ha sempre sposato il progetto fondi in favore del massimo campionato italiano. Proprio per questo motivo aveva inserito una clausola nel momento dell'adesione alla SuperLega. Secondo la 'rosea', il numero uno rossonero si trovava d'accordo con la creazione della nuova competizione pur senza andare contro il benestare di UEFA e FIGC. Intanto Zlatan Ibrahimovic è pronto alla firma con il Milan: in serata arriva il rinnovo