Supercoppa Milan-Inter, la sfida tra Leao e Skriniar

Milan-Inter, sfida tra Leao e Skriniar

A Rafa Leao il Milan, si legge, gli ha fatto una proposta non lontana dai 7 milioni e punta a risolvere tutto entro gennaio. Rafa nelle ultime settimane ha fatto prima capire di pensare molto seriamente alla firma, poi non ha accelerato. I passi avanti, piuttosto, si sono visti in campo. Pioli ha fatto grandi complimenti a Leao per come è rimasto con la testa dentro la partita di Salerno. Ai tifosi, invece, basterebbe che Rafa copiasse e incollasse la partita del 3 settembre, quando segnò due volte, mandò in porta Giroud e maltrattò Skriniar. Nello scacchiere del derby, Leao è il meno marcabile, il talento più puro e a breve sarà uno dei più pagati. Resta da capire chi farà il bonifico a fine mese.