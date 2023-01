Supercoppa, la sfida tra i bomber: Giroud contro Lautaro Martinez

Supercoppa, che sfida tra Giroud e Lautaro Martinez

I Mondiali in Qatar, si legge, sono stati per entrambi importanti: Lautaro non ha vissuto una grande competizione a livello personale, ma si è portato a casa la vittoria finale. Giroud, invece, ha lasciato il suo marchio, ma non nella finale, dove è stato sostituito nel primo tempo. La sfida in Supercoppa tra i due potrebbe essere fondamentale. Giroud nel derby è sempre stato fondamentale e da qui è nato un tormentone del Milan, ovvero "Si è girato Giroud". Al momento il francese è sembrato stanco e senza energie, soprattutto dopo il ritorno dal Qatar. Olivier avrebbe bisogno di riposo, cosa che Pioli e il Milan non può darli. Anche Lautaro Martinez ha nel derby una partita nel mirino. La sfida tra i due attaccanti potrebbe essere determinante per la vittoria finale. Milan, quando Shevchenko annientò da solo la Lazio in Supercoppa >>>