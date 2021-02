Stella Rossa-Milan, torna Calabria e gioca Mandzukic | Europa League News

Verso Stella Rossa-Milan: rientra Calabria, chance per Mandzukic

Davide Calabria e Mario Mandzukic dovrebbero scendere in campo, da titolari, in occasione di Stella Rossa-Milan, gara in programma giovedì alle ore 18:55 a Belgrado e valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Lo ha riferito il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola.

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha intenzione di prendere “tremendamente sul serio“, si legge, l’impegno contro la squadra dell’ex interista Dejan Stanković e, pertanto, schiererà la miglior squadra possibile. Con il rientro di Calabria, a destra, al posto del deludente Diogo Dalot. Ma anche con Rafael Leão da trequartista e Hakan Çalhanoğlu inizialmente in panchina.

In attacco, finalmente, sarà il turno di Mandzukic: giocherà da centravanti, nel 4-2-3-1, al posto di Zlatan Ibrahimović. Possibile che venga convocato anche Ante Rebić, tenuto fuori per precauzione a La Spezia, ma non è detto che parta titolare. L’obiettivo è quello di riaverlo in forma per il derby di domenica prossima a ‘San Siro‘ contro l’Inter. Milan e Siviglia combattono per un forte attaccante. Vai alla news >>>