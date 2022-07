La Stampa: “Il Manchester City investe quanto quattro club di A”

"Il Manchester City investe quanto quattro club di A": titola così 'La Stampa', che fa un confronto tra la società inglese e quelle italiane

Carmelo Barillà

"Il Manchester City investe quanto quattro club di A": titola così 'La Stampa', che fa un confronto tra la società inglese e quelle italiane. Fino a questo momento, il club che ha speso di più in Europa è proprio il Manchester City, che ha investito 108 milioni di euro per ingaggiare Erling Haaland e Kalvin Phillips. Per arrivare a questa cifra bisogna mettere insieme le prime quattro società della graduatoria italiana, vale a dire Lazio, Napoli, Inter e Monza.

Altre squadre "spendaccione" sono il Bayern Monaco, il Manchester United, il Chelsea ed il Barcellona. I bavaresi stanno per chiudere l'operazione de Ligt per 80 milioni di euro totali; i Red Devils hanno ingaggiato Lisandro Martinez dell'Ajax per 67; i Blues si piazzano bene grazie all'entrata di Koulibaly ed altri possibili affari a breve; i catalani non scherzano, con i 50 milioni di euro sborsati per il 34enne Lewandowski.

Le società italiane, inevitabilmente, spendono meno. Ma c'è chi, usando parsimonia, ha ottenuto successi. Il caso più eclatante è quello del Milan. Operazioni mirate per ritornare a vincere uno scudetto, che mancava da troppo tempo. Almeno a livello nazionale. E non è detto che le idee non abbiano la meglio sui soldi anche in Europa. Il Manchester City e il PSG hanno speso un'infinità di soldi per vincere la Champions e non ce l'hanno fatta. Chissà se questa volta Guardiola e la ricca proprietà del City avranno la meglio?